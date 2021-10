Iniziativa di beneficenza in favore delle suore di San Gregorio

Il Comando militare dell’Esercito “Abruzzo Molise” e il Comune dell’Aquila hanno promosso un’iniziativa benefica sul territorio aquilano in favore di bambini e di mamme in difficoltà, supportando e finalizzando questa mattina una donazione in favore della Residenza Maria Ferrari delle Suore Zelatrici del Sacro Cuore Ferrari, a San Gregorio.