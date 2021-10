Comunali, in Sicilia si vota in 42 città

Si vota anche domani fino alle 14 ma le urne sono aperte già da stamane alle 7 nei 42 Comuni dell’Isola dove si vota per voto per eleggere i sindaci e rinnovare i Consigli comunali. Oggi, i seggi saranno aperti fino alle 22 e domani dalle dalle 7 alle 14.

I ballottaggi, nei 13 comuni dove si vota con il sistema proporzionale, sono in programma il 24 e 25 ottobre.

L’elettore può esprimere fino a due preferenze, ma con alternanza di genere, altrimenti la seconda preferenza verrà annullata. Il voto espresso per una lista va al candidato sindaco collegato ma, non accade il contrario. Per votare nn occorre green pass ma solo mascherina.



I Comuni più grandi dove si vota sono: Vittoria (Rg), Caltagirone, Alcamo, Adrano e Giarre (Ct), Canicattì, Favara e Porto Empedocle (Ag); Lentini, Noto, Pachino e Rosolini (Sr); San Cataldo (Cl).