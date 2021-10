Lunedì nero a Roma: manifestazioni, sciopero e pioggia. Traffico in tilt

Inizia male la settimana dei cittadini romani: pioggia, tre sit-in e un corteo più lo sciopero del personale di bus, metro e tram

Lunedì 11 ottobre 2021, da bollino rosso per la città di Roma. Dalle prime ore di questa mattina le linee di Atac, Roma Tpl e Cotral viaggiano a servizio ridotto, salvo sospensione completa come per la linea metro C, per la protesta indetta dai sindacati Cobas, Cub, Usb Lavoro Privato, Orsa, Sgb. Restano garantite le fasce orarie che vanno dall’inizio del turno diurno fino alle 8:30 e poi dalle 17 alle 20.

Ad aggravare la situazione sono previste diverse manifestazioni, tutte tra le ore 9 e le 14. A trastevere sono attese tra le 100 e le 200 persone, nei pressi del ministero dell’istruzione.

Altre 100 persone si riuniranno in via Molise, per protestare a seguito del licenziamento dei lavoratori Gnk, e altre 100 saranno attese in via Vidoni per la manifestazione del personale addetto alle pulizie delle scuole. L’ultima manifestazione sarà quella che coinvolgerà più persone, circa 2000, indetta da Cobas e Cub, sfilerà in un corteo che parte dalle terme di Diocleziano fino a via dei Fori Imperiali. Deviazioni e chiusura delle strade alla circolazione scatteranno al passaggio del corteo.