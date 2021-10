Dimostra che vai a lavoro in bici e ottieni gli incentivi: bike to work

Bike to work

Il Comune di Caserta è risultato assegnatario del finanziamento regionale di euro 17.605,58, per il progetto Bike to work. La Regione Campania ha infatti previsto un programma sperimentale per l’annualità 2021 per la concessione di incentivi destinati al “Bike to work” per i lavoratori che dimostrino, anche con l’ausilio di applicazioni e altri strumenti di geo-localizzazione, l’utilizzo della bicicletta per gli spostamenti casa-lavoro.

Mobilità sostenibile

L’obiettivo è incentivare le modalità di trasporto sostenibile e avvicinare i cittadini a scelte di mobilità consapevoli al fine di favorire il miglioramento della qualità ambientale e della salute collettiva.

L’avviso pubblico

Dopo la richiesta avanzata dal Comune e l’assegnazione del finanziamento, nelle prossime settimane sarà pubblicato un Avviso Pubblico di Manifestazione di Interesse al fine di definire un accordo tra il Comune di Caserta, le Aziende, gli Enti pubblici e privati.

Casa lavoro in bici

Il progetto punta a promuovere la mobilità, prioritariamente sul percorso casa-lavoro, mediante l’utilizzo della bicicletta, anche a pedalata assistita, in sostituzione dell’autoveicolo. Nell’ambito di tale accordo sarà possibile erogare incentivi chilometrici per gli spostamenti casa-lavoro in bicicletta.