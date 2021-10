Istituzione sinfonica abruzzese inaugura la stagione dei concerti il 16 ottobre: un nuovo pubblico da affascinare e conquistare

Con un concerto del direttore e solista Fabrizio Meloni, primo clarinetto solista dell’Orchestra del Teatro alla Scala, sabato 16 ottobre sarà inaugurata la 47/a stagione dei concerti dell’Istituzione sinfonica abruzzese all’Aquila. Alle ore 18 sul palco del Ridotto del Teatro comunale “Vittorio Antonellini” partirà il cartellone che conta 55 concerti, 26 produzioni originali presentate in 12 piazze fra Abruzzo, Toscana, Umbria, Marche e Lazio.

Circa 30 solisti di fama internazionale e spazio a giovani talenti, che si esibiranno insieme all’Orchestra dell’Isa, ambasciatrice della tradizione musicale ed espressione del nostro patrimonio artistico. “Dopo il terribile periodo nel corso del quale l’Arte in genere, e la musica in particolare, hanno pagato un prezzo altissimo, ripartiamo, ma non dal punto in cui ci eravamo fermati – ha dichiarato Bruno Carioti, presidente dell’Istituzione sinfonica abruzzese – Il nostro direttore artistico, Ettore Pellegrino, ha creato una stagione fortemente innovativa che si rivolge anche a un pubblico che difficilmente si avvicina al nostro repertorio e che speriamo invece di affascinare e conquistare”.

Pellegrino: “incursioni nella musica jazz e sudamericana”

“Tradizione e innovazione, grande repertorio sinfonico e nuovi linguaggi musicali, ambiziosi progetti speciali e importanti collaborazioni, direttori e solisti dal prestigio internazionale e giovani talenti – ha affermato Pellegrino – dal grande sinfonismo, con incursioni nella musica jazz, sudamericana, omaggi ai grandi gruppi rock del ‘900 dai Queen, ai Pink Floyd ai Beatles. Collaborazioni con Eur Culture che porteranno la nostra orchestra ad esibirsi a Roma nella Nuvola di Fuksas, approfondimenti culturali dedicati alla musica del 900 spagnolo e francese e alla figura di Bach”. Conservate le fortunate collaborazioni con il teatro Marrucino di Chieti e con il Festival Sacrum di Pescasseroli.

Continueranno cicli di concerti nei palcoscenici di Tortoreto, Atri e Città Sant’Angelo. Tra i grandi nomi, accanto ai giovani talenti, Daniel Oren, la solista Erica Piccotti e il violinista Ilya Grubert e Nicola Paszkowski. Debutta ufficialmente come curatore dei progetti speciali dell’Isa il direttore, solista e arrangiatore Roberto Molinelli. (fonte: Ansa).