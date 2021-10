Treviso, inaugurata la pista ciclabile Fiera-Selvana

Il tracciato si sviluppa lungo un percorso ciclopedonale protetto di 3,1 km e collega le linee 10 e 11 della Ciclopolitana

13.10.2021 – È stata inaugurata ieri mattina la pista ciclabile che collega i quartieri di Fiera, Santa Maria del Rovere e Selvana. L’intervento rientra nel secondo stralcio del progetto “Quartieri al Centro” con un investimento totale di 2,2 milioni di euro (costo lavori 1,6 milioni).

Il percorso ciclopedonale fungerà da collegamento fra la linea 10 (viale Brigata Marche) e la linea 11 (viale IV novembre) della Ciclopolitana di Treviso. Lungo il tracciato di 3,1 chilometri sono stati eseguiti attraversamenti ciclopedonali rialzati sulle strade interessate dal traffico veicolare, tre passerelle sui corsi d’acqua e un attraversamento della linea ferroviaria Treviso – Udine in corrispondenza del ponte sul fiume Limbraga, il tutto corredato da un impianto di illuminazione e da apposita segnaletica. Inoltre, sono state ricavate alcune aree “pocket park” attrezzate con panchine, cestini, fontane e spazi per i giochi. La pista attraversa i quartieri passando per via Zanchi, via Da Vinci, via Da Milano, via Coghetto, via Boccaccio, area fronte Piscine, via Caduti sul Lavoro, via Rigamonti e via Battistel, via Cal di Breda e viale Brigata Marche.

«Vogliamo che tutti i servizi, dalle scuole alle attività del centro e dei quartieri siano raggiungibili attraverso percorsi protetti e sicuri, come previsto dal progetto della Ciclopolitana», afferma il sindaco di Treviso Mario Conte. «Offrire piste ciclabili all’altezza vuol dire incentivare l’utilizzo di mezzi alternativi alle auto e, di conseguenza, incidere positivamente sulla qualità dell’aria. Tuttavia, il cambio di mentalità dall’utilizzo dell’automobile per tratti di strada entro i 3 chilometri ai mezzi alternativi è possibile grazie a percorsi sicuri e funzionali come quello presentato oggi, sempre nell’ottica della “Città dei 15 minuti”, in cui tutti i servizi sono raggiungibili a piedi o in bicicletta in breve tempo».

«Continuano gli investimenti sui percorsi ciclabili, importantissimi per il nostro contesto urbano», le parole del vicesindaco Andrea De Checchi. «Le uniche vere soluzioni per rendere più fluido il traffico e migliorare la qualità della vita sono date dalla mobilità lenta e dal trasporto pubblico. Il nuovo tratto ciclabile da Fiera a Selvana aggiunge un ulteriore tassello alla mappatura cittadina delle vie dedicate alla bici».

Così l’assessore ai Lavori Pubblici, Sandro Zampese: «La nuova pista ciclopedonale è funzionale ai servizi cittadini e permetterà di collegare tre quartieri – Fiera, Selvana e Santa Maria del Rovere – e di dare continuità ciclabile dal Parco del Sile – Restera fino al Bosco dello Storga. Di fatto si uniranno con percorsi sicuri alcuni punti di interesse e aree verdi, tra cui il percorso scolastico per accedere al polo del Gescal, le piscine di Selvana, viale Brigata Marche e Parco Eolo».