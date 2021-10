VolontariXiVaccini, parte oggi l’azione di sensibilizzazione dei volontari delle provincie

Parte domani l’azione di sensibilizzazione dei volontari delle provincie di Catania, Enna, Siracusa e Ragusa coordinata dal Centro di Servizio per il Volontariato Etneo con il patrocinio del Dipartimento Regionale della Protezione Civile siciliana.

Primo appuntamento domani on line dalle 17,30 con i il webinar di informazione e formazione del Centro di Servizio per il Volontariato Etneo destinato ai volontari che si impegneranno nella campagna di sensibilizzazione sui vaccini e contro le fake news.Seguiranno altre azioni in presenza e una campagna di comunicazione mirata al contrasto delle fake news sui vaccini.

Obiettivo principale saranno le aree del territorio della Sicilia Sud Orientale in cui si registra un basso indice di vaccinazione. Piccoli team di volontari formati cureranno dei punti informativi in alcuni punti strategici delle città target: piccoli supermercati, farmacie e aree cittadine di maggiore afflusso.L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio del Dipartimento Regionale della Protezione Civile siciliana in occasione della “Settimana della Protezione Civile 2021” e si colloca all’interno delle iniziative collegate alla “Giornata internazionale per la riduzione dei disastri naturali” con un momento informativo curato da professionisti specializzati sui vari aspetti della questione Covid: infettivologi, sociologi, farmacisti e avvocati. Il webinar inizierà alle 17:30 e ci si potrà collegare, un volontario per organizzazione, iscrivendosi tramite il seguente link: https://it.surveymonkey.com/r/VolontariXiVaccini