54° Concorso Nazionale Corale “Trofei Città di Vittorio Veneto”

14.10.2021 - Torna sabato 23 e domenica 24 ottobre il Concorso Nazionale Corale “Trofei Città di Vittorio Veneto”, giunto alla sua 54^ edizione. Fondato nel 1966, il Concorso è il più longevo dei concorsi corali d’Italia e costituisce un punto di riferimento per l’intera Coralità italiana, ponendo particolare at­tenzione infatti anche ai cori di voci bianche, scolastici e giovanili. Da diverse edizioni, con la formula del “progetto-programma”, il Co­mitato artistico ha posto l’attenzione sui programmi d’esecuzione, nell’intento di favorire il rinnovo del repertorio dei cori italiani e forni­re agli appassionati proposte organiche e strutturate. A partire dal 1991 i cori vincitori delle varie categorie si contendono, nel concerto finale, il “Gran Premio Efrem Casagrande”, prestigioso riconoscimento in memoria dell’illustre musicista vittoriese, fondato­re del Concorso. PROGRAMMA GENERALE Il programma generale del Concorso si compone di 4 categorie ed è così suddiviso: Sabato 23 ottobre 2021 – Duomo di Serravalle ore 16.00 Categoria A: Polifonia sacra a cappella originale d’autore - Cori di voci bianche Corale di Mazzorno Destro - Taglio di Po (RO), voci miste - Direttore: Marco Finotti Gruppo vocale Novecento femminile - San Bonifacio (VR), voci femminili - Direttore: Maurizio Sacquegna I piccoli cantori delle colline di Brianza - La Valletta Brianza (LC), voci bianche - Direttore: Flora Anna Spreafico Sibi Consoni - Accademia Vocale di Genova, voci miste - Direttore: Roberta Paraninfo Sabato 23 ottobre 2021 – Teatro Lorenzo Da Ponte, ore 20:30 Categoria C: Canto polifonico di ispirazione popolare Gruppo vocale Novecento femminile - San Bonifacio (VR), voci femminili - Direttore: Maurizio Sacquegna Coro Farthan - Marzabotto (BO), voci miste - Direttore: Elide Melchioni Coro della Portella - Paganica (AQ), voci maschili - Direttore: Vincenzo Vivio Coro Bachis Sulis - Aritzo (NU), voci maschili - Direttore: Michele Turnu Sabato 23 ottobre 2021 – Teatro Lorenzo Da Ponte, ore 21.45 Categoria D: Vocal pop-jazz, gospel e spiritual Joy Singers - Venezia, voci miste - Direttore: Andrea D'Alpaos Voci x Voi Coro Gospel - Melegnano (MI), voci miste - Direttore: Fabio Ferrari Le Pop-Up - Varese, coro giovanile - Direttore: Fausto Caravati Domenica 24 ottobre 2021 – Teatro Lorenzo Da Ponte, ore 10.00 Categoria E: Gruppi vocali Gruppo vocale Garda Trentino - Riva del Garda (TN), coro giovanile - Direttore: Enrico Miaroma Coro Farthan - Marzabotto (BO), voci miste - Direttore: Elide Melchioni I piccoli cantori delle colline di Brianza - La Valletta Brianza (LC), voci bianche - Direttore: Flora Anna Spreafico