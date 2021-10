Campagna Nastro Rosa Lilt: a Comiso mercoledì 20 l’incontro “Il Rosa nell’Arte”

Anche la Lilt di Comiso offre un grande contributo alla “Campagna Nastro Rosa Lilt” del mese di ottobre: mercoledì 20 alle ore 17.00, infatti, in collaborazione con la Pro Loco di Comiso sita in via G. Di Vita n. 6, e con il patrocinio gratuito del Comune di Comiso, si terrà l’incontro “ IL ROSA NELL’ARTE”.

Oltre all’esposizione di opere scultoree raffiguranti soggetti femminili, realizzate dal Maestro Vincenzo Lazzaro, ci sarà il contributo della dott.ssa Lella Lombardo che leggerà alcuni brani di Gesualdo Bufalino dedicati alle donne. Aprirà i lavori la prof.ssa Maria Stella Micieli, Presidente della Pro Loco Comiso, saluterà i partecipanti e gli organizzatori il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari, introdurrà i lavori la dott.ssa Teresa Fattori, Presidente provinciale della Lilt.

È necessario prenotarsi, a seguito delle norme anti covid, al numero di cellulare 3498753872. SOLO TRAMITE MESSAGGIO WHATSAPP