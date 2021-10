Ulss 4, tamponi antigenici rapidi: da oggi è necessaria la prenotazione

14 OTTOBRE 2021. Da oggi è necessaria la prenotazione per effettuare i tamponi antigenici rapidi volti a generare il green pass o necessari per altri motivi personali.

La prenotazione può essere effettuata tramite il portale internet (accessibile dal sito www.aulss4.veneto.it) o da telefonino tramite l’applicazione iCUP, oppure utilizzando il Cup telefonico contattando lo 0421-1547154.

La prenotazione si è resa necessaria al fine di gestire al meglio i flussi, anche in previsione dell’entrata in vigore dell’obbligo del green pass sul posto di lavoro.

Il costo dei tamponi antigenici è previsto dal tariffario regionale: 8 euro per persone d’età compresa tra i 12 e i 17 anni; 15 euro per le persone di uguale o maggiore ai 18 anni; 22 euro per le persone che non hanno assistenza sanitaria in Italia.

Chi intende effettuare i tamponi nei covid point dell’Ulss 4 può dunque recarsi nelle 3 note sedi previa prenotazione: a San Donà di Piave, in via Girardi 23, attiva 7 giorni su 7; a Portogruaro, presso l’ex silos, attiva dal lunedì al sabato; a Jesolo, in via Levantina 104 (tensostrutture di fronte ospedale), dal lunedì al sabato.

Per quanto riguarda i tamponi rapidi in farmacia il costo è invariato a quello applicato nei covid point dell’Ulss 4, in questo caso per fissare l’appuntamento va contattata direttamente la farmacia. L’elenco delle farmacie che effettuano i tamponi è scaricabile dal sito www.aulss4.veneto.it nella sezione “richiesta tamponi”.

L’accesso ai covid point rimane invece libero, e con tampone gratuito, alle persone residenti nel territorio Ulss 4munite di prescrizione rilasciata del medico di famiglia/pediatra di libera scelta, o in caso di convocazione da parte del Dipartimento di Prevenzione mediante mail. In questo caso l’accesso ai covid point è possibile nelle seguenti fasce orarie: a San Donà di Piave tutti i giorni dalle ore 10 alle 13.30 e dalle 14 alle 15.30, a Portogruaro dal lunedì al sabato dalle ore 10 alle 13.30 e dalle 14.00 alle 15.30; a Jesolo dal lunedì al sabato dalle ore 10 alle 13.30.