Calcio Catania, scadenza pagamenti stipendi tra lunedì e martedì. Ferraù: “Ci stiamo impegnando”

Mentre la sfida in trasferta allo stadio Nuovarredo Arena di Francavilla Fontana, in Puglia, contro i padroni di casa della Virtus Francavilla, in programma domenica pomeriggio, si avvicina, in casa Catania tiene banco la questione relativa alle vicende societarie.

Dopo la notizia del rinvio della sentenza che riguarda la richiesta di sequestro preventivo da parte della Calcio Catania Servizi al prossimo 9 novembre l’uscita di Angelo Maugeri dal gruppo dei soci, si avvicina la scadenza per il pagamento degli stipendi ai calciatori, prevista nei prossimi giorni.

L’impegno per adempiere a ciò e non incorrere nella penalizzazione in classifica non manca e il presidente della Sigi, Giovanni Ferraù, sentito da noi telefonicamente, ha detto: “Servono per la precisione 480mila euro e ci stiamo impegnando in tutti i modi per ottemperare a tutto questo entro la scadenza, che è nella mezzanotte tra lunedì e martedì“.

Fonte immagine: profilo Facebook Avv Giovanni Ferraù