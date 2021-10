Palermo, Obbligo di Green Pass all’ARS, Tancredi: “Sono pronto a chiamare Polizia e Carabinieri!”

“Se martedì non mi fanno entrare all’Ars chiamerò la Polizia e se questo non basta mercoledì chiamerò i Carabinieri, e giovedì la Guardia di Finanza. Sono disposto a chiamare anche la Guardia Forestale per far valere le mie ragioni ed i miei diritti“. È dunque disposto a chiamare all’intervento tutte le forze dell’ordine Sergio Tancredi, parlamentare regionale siciliano e capogruppo di Attivi Sicilia all’ARS. Il motivo? Il divieto di entrata a Palazzo dei Normanni per chi non esibisce il Green Pass. Con i cronisti Tancredi ha poi proseguito: “Sono contrario. A mio parere non è accettabile imporre l’esibizione di questo certificato per accedere al luogo di lavoro. – Poi il parlamentare precisa – io sono contrario all’imposizione di esibirlo, il che non vuol dire necessariamente che non lo abbia“.

Il 29 ottobre, presso Palazzo dei Normanni, proprio lo stesso Tancredi parteciperà al convegno no-green pass “Dalla democrazia alla dittatura“