La Reggina parla bulgaro, Galabinov regala la vittoria agli amaranto

Tre punti importantissimi conquistati dalla Reggina di Alfredo Aglietti sul terreno del Romeno Menti di Vicenza.

Una sfida combattuta fino alla fine tra due compagini che come obiettivo avevano quello di non sbagliare.

Da un lato i lanerossi, usciti vittoriosi dallo scontro contro il Pordenone, dall’altro gli amaranto sconfitti a Pisa.

Il match odierno ha intrattenuto entrambe le tifoserie fino agli ultimi secondi, con un Vicenza che ci ha creduto fino alla fine ma che ha affrontato una squadra scesa in campo con i tre punti come unico traguardo da raggiungere.

Una Reggina ridimensionata, con sette calciatori diversi schierata in campo da Aglietti rispetto alla sfida in Toscana; fiducia a Turati, Loiacono, Stavropoulos , Di Chiara, Bianchi, Ricci e Menez.

Al decidere il match una rete di Galabinov arrivata su azione di calcio d’angolo, perfetta la palla messa in area di rigore da Di Chiara, autore di una prestazione brillante.

Nulla da fare per il Vicenza che fino agli ultimi minuti ha sperato nel pareggio, con l’artiglieria pesante schierata da Brocchi ma che non si è rivelata efficace. Un Diaw assente ed un attacco annullato dalla retroguardia amaranto, con Loiacono alla prima da titolare e protagonista di una prestazione possente.

La Reggina, seppur con tante sfaccettature da migliorare, torna a Reggio Calabria con tre punti pesantissimi che risollevano il morale e portano a quota tredici punti la compagine calabrese.

Sprofonda sempre di più il Vicenza che rimane a quota tre punti in classifica.