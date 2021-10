Mai più fascismi, manifestazione a Roma, Pezzopane: “Siamo in tanti, da ogni parte d’Abruzzo”

“Mai più fascismi” in piazza a Roma. Stefania Pezzopane (Pd) ha dichiarato: “Siamo in tanti da ogni parte d’Abruzzo, tanti da L’Aquila per dire no ai fascismi, alle complicità e compiacenze. Il futuro è libertà e democrazia, è il lavoro sicuro e duraturo.

Niente fughe in avanti, niente fascismi, né soluzioni autoritarie. Oggi si va oltre la solidarietà alla Cgil per il vile gesto subito sabato scorso, oggi si scrive una pagina nuova di grande unità sindacale e di grande partecipazione democratica. Felice di essere qui con tanta tanta gente piena di speranza.”