Tua, Marsilio: “iniezione di fiducia con 127 nuove assunzioni”

Un piano assunzioni per 127 nuovi posti di lavoro, distribuito in un arco temporale di 14 mesi, riservato a giovani entro i 36 anni di età. E’ stato presentato questa mattina, a L’Aquila, nel corso di una conferenza stampa da Marco Marsilio (nella foto), presidente della giunta regionale e da Gianfranco Giuliante, presidente di Tua, società di Trasporto unico abruzzese.

“Si tratta di un’iniezione di fiducia in un momento delicato come questo, con nuove opportunità di lavoro, più personale qualificato e un servizio più efficiente – ha detto il presidente Marsilio – Innanzitutto oggi voglio rilevare come Tua, punto di riferimento per il trasporto abruzzese, abbia saputo affrontare l’emergenza pandemica. L’Abruzzo, nonostante le difficoltà, va avanti creando posti di lavoro. Abbiamo sfidato anche l’emergenza con tutte le complicazioni del caso legate al trasporto, garantendo sempre servizi per lavoratori e pendolari. Questi concorsi puntano al superamento del precariato, così come sta avvenendo nella sanità abruzzese”.

Vediamo qual è il concreto il piano di assunzioni e quali sono i ruoli e le competenze richiesti con la formazione di nuovo competenze e un ricambio generazionale all’interno della società, illustrato oggi dal presidente Giuliante. Nel 2022 sono previste assunzioni con contratto di apprendistato per 50 operatori di esercizio, 5 figure amministrative, 5 figure tecniche, compresi macchinisti e operatori di manutenzione. Altre assunzioni interesseranno personale qualificato manutentivo: un esperto in energia e fonti di alimentazione alternative, un esperto, con laurea in Ingegneria, da inserire nel settore ferroviario, uno con laurea in ingegneria esperto in sistemi di trasporto e scorrimento graduatoria del personale manutenzione gomma di 4 unità.

Nel 2023 verranno assunti altri 50 operatori di esercizio, altre 5 figure amministrative e 5 figure tecniche, compresi macchinisti e operatori di manutenzione con contratto di apprendistato.