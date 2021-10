Da venerdì 15 ottobre è obbligatorio avere il Green Pass in tutti i luoghi di lavoro. L’effetto Green Pass si fa sentire sia nel numero dei vaccinati che è aumentato a dismisura negli ultimi giorni, sia in quello dei tamponi che schizza in tutte le Regioni d’Italia. Come tutti sappiamo, infatti, per chi non è vaccinato, o non è guarito dal Covid, si può entrare nei luoghi di lavoro, oltre che nei ristoranti, cinema, stadi, teatri e bar, soltanto con il risultato negativo di un tampone che è valido per 48 ore e dà la possibilità di ottenere un Green Pass provvisorio. Come si nota dai bollettini epidemiologici della Regione Puglia, il numero dei test effettuati giornalmente è letteralmente schizzato negli ultimi cinque giorni e questo è sicuramente frutto dell’effetto Green Pass.

Effetto Green Pass, ecco i numeri pugliesi

In attesa di capire cosa succederà nei prossimi giorni, tra sit-in di protesta, tensioni sociali ed un governo che non sembra al momento voler tornare sui propri passi nel concedere tamponi gratuiti, né tantomeno nell’allungare la durata della validità dei test, si nota che in Puglia si è passati da una media di 12.193 tamponi nella settimana precedente, a quella attuale di 20.135. Circa 8mila tamponi in più al giorno, quindi, a partire dall’entrata in vigore dell’obbligo. Chiamatelo effetto Green Pass, chiamatelo obbligo, ma tant’è. In Puglia, come nel resto d’Italia, è boom di tamponi.