Dopo quelli organizzati nel mese scorso, ancora un Open Day dedicato al vaccino anticovid nel Salento. ASL Lecce organizza per domenica 24 ottobre, durante la Fiera regionale di San Vito a Ortelle (Parco San Vito, nei pressi della Cappella), un Open day per la somministrazione del vaccino anticovid per le persone dai 12 anni compiuti in su. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con il Comune di Ortelle. Il vaccino anticovid, ad accesso libero, verrà effettuato nell’ambulatorio medico mobile dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. Saranno disponibili tutti i tipi vaccini in uso e verranno somministrate anche le terze dosi per gli over 60 che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 6 mesi.

Vaccino anticovid, Open Day ad Ortelle. Le dichiarazioni e come prenotarsi

“Arriviamo a questo appuntamento con l’Open Day del vaccino anticovid con la consapevolezza che per raggiungere le persone non ancora vaccinate è importante presidiare, anche per informare, i luoghi della vita di tutti i giorni. Rivolgiamo un accorato appello a chi finora non si è vaccinato, invitandolo a raggiungerci nel nostro ambulatorio medico mobile perché oltre a vaccinare, avremo premura di rassicurare gli indecisi. Domenica a Ortelle somministreremo anche le terze dosi ai cittadini con più di 60 anni che hanno concluso il ciclo vaccinale da almeno 6 mesi, fiduciosi di poter dare un’ulteriore spinta alla campagna in un territorio che bene ha risposto, sin dall’inizio, al nostro invito all’immunizzazione“. Questo quanto ha dichiarato la Dott.ssa Agnese Stefanelli responsabile dell’Unità operativa territoriale Sisp Poggiardo sull’Open Day del vaccino anticovid ad Ortelle.

“Grazie alla collaborazione e alla sensibilità del Comune di Ortelle saremo con il nostro camper all’interno di uno degli eventi religiosi e culturali più antichi del nostro territorio proprio per ribadire come il ritorno alla ‘normalità’, a una vita fatta anche di convivialità, di eventi religiosi e ludici, è possibile anche grazie alla vaccinazione antiCovid. Ci auguriamo un’adesione significativa perché nonostante l’80% della popolazione dai 12 anni in su residente in provincia di Lecce abbia completato la vaccinazione puntiamo ancora a raggiungere gli indecisi e chi, per diverse ragioni, non si è ancora vaccinato” Questo invece quanto dichiarato dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione Dott. Alberto Fedele, circa l’Open Day del vaccino anticovid.

“Siamo molto contenti di tornare a vivere con normalità la Fiera di San Vito, simbolo della nostra città, dopo i mesi più duri della pandemia che speriamo di esserci lasciati alle spalle – dice il sindaco di Ortelle, Francesco Rausa sull’iniziativa per il vaccino anticovid – La sicurezza di tutti e la prevenzione restano per noi prioritarie e lo conferma anche l’organizzazione della Fiera che ha deciso di ospitare un punto vaccinale della ASL”.

I minorenni che vorranno sottoporsi al vaccino anticovid devono essere accompagnati da entrambi i genitori. In caso di assenza di uno dei due occorre consegnare una delega con documento di identità del genitore assente. Se il minore viene accompagnato da altro parente/adulto occorre la delega di entrambi i genitori.

Per scaricare il consenso informato per i minori 12/18 anni:

https://www.sanita.puglia.it/documents/25176/172762161/Consenso+Informato+Minori/cb7f539b-2316-4483-bd2b-a9dff1d81682

Per scaricare la delega del genitore di minorenne:

https://www.sanita.puglia.it/documents/25176/172762161/Delega+Minori+Vaccino/bd54eb4b-61f7-4479-803d-08cff8723187