Verbania, documenti falsi per ottenere la patente: 5 denunce

Sono cinque le persone, tutte extracomunitarie, denunciate per aver presentato documentazione falsa chiedendo la conversione della patente straniera in quella italiana.

Scoperti dalla polizia stradale di Verbania, in un’indagine svolta in collaborazione con la motorizzazione civile di Domodossola, i 5, di cui 2 residenti nel VCO e 3 in Lombardia, sono stati denunciati per falso materiale ed uso di atto falso. Le patenti sono state inoltre sequestrate.

Patenti false

Secondo quanto ricostruito dalla polizia di Verbania, i cinque fermati, nonostante esibissero un documento di guida belga o polacco agli sportelli della motorizzazione, non avevano in realtà mai preso la patente. I documenti da loro presentati erano infatti tutti falsi.

Soltanto uno dei cinque era realmente in possesso di un documento di guida (cat. B), ma voleva un’abilitazione per la guida di mezzi pesanti. Così aveva richiesto comunque una nuova patente presentando un documento (falso) di categoria superiore.

Le accuse a loro carico sono falso materiale e uso di atto falso.

