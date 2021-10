Montebelluna, “Punto di gusto”: viaggio tra le specialità italiane

21.10.2021 – Prosegue fino a domenica 24 ottobre a Montebelluna la terza edizione della manifestazione “Punto di Gusto” organizzata dall’Associazione Dentro Agli Eventi di Buja con il patrocinio della Città di Montebelluna.

Durante il week end saranno ospitati prelibati prodotti tipici: un viaggio tra le persone, i gusti ed i sapori tipici delle regioni italiane in programma dalle ore 09 alle 20 in Corso Mazzini – zona pedonalizzata.

L’idea nasce dalla consapevolezza che il vero “Made in Italy” sia sempre meno presente nelle tavole degli italiani e che ormai la maggior parte dei blasonati marchi della grande distribuzione di italiano abbia solo il nome. L’evento “Punto di Gusto” mira a raggruppare quei produttori e commercianti attenti ed orgogliosi nell’offrire il Made in Italy prodotto nel Bel paese da materie prime coltivate e allevate con cura. Con questo progetto si è deciso di far conoscere l’enogastronomia di nicchia delle varie regioni d’Italia per custodire un’antica eredità e promuovere un patrimonio unico di gusti e sapori.

All’evento enogastronomico sono presenti le seguenti regioni con i loro prodotti tipici: la Puglia con prodotti caseari come mozzarella e burrata di Andria, pane e focacce di Altamura, olive, taralli; la Sicilia con paste di mandorla, cannoli, cassate, arancini e panzerotti; la Toscana con il lardo di colonnato, prosciutto toscano DOP, ed i famosi formaggi come il pecorino al tartufo e quello di Pienza; la Sardegna con il famoso pecorino, la bottarga, il pane carasau, il guanciale, il lardo ed i formaggi freschi di pecora; il Piemonte con formaggi come il castelmagno, la robiola, la toma e i salami a base di selvaggina; la Romagna con la sua pasta fresca di tortellini e tortelli; la Liguria con le sue famose focacce in tutte le sue espressioni enogastronomiche; la Lombardia con formaggi e salumi provenienti dalla Val Camonica; l’Emilia con i suoi famosi prodotti tipici del territorio; il Veneto con le verdure in agrodolce e le sue piante da frutto e da esterno.

Uno stand sarà dedicato ai più piccoli con frittelle e crepes.

Un vero e proprio percorso di viaggio tra le regioni italiane e le sue specialità enogastronomiche.