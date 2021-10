Il dr. Fabrizio Comisi eletto consigliere regionale della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale – SIPPS SICILIA

Il dr. Fabrizio Comisi, direttore dell’UOC di Pediatria dell’ospedale “Riccardo Guzzardi” e capo dipartimento materno infantile dell’Asp di Ragusa, è stato eletto consigliere regionale della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale – SIPPS Sicilia, durante il XII Congresso che si è svolto dal 9 al 12 ottobre 2021 a Catania. Tema del congresso: “Il bambino nell’epoca post covid”.

Il dr. Comisi ha commentato: «La pandemia di covid19 in età pediatrica ha avuto un impatto sicuramente meno grave dal punto di vista clinico rispetto agli adulti, causando meno ricoveri e meno decessi, tuttavia il bambino rappresenta un importante vettore di diffusione del virus. Purtroppo – aggiunge Comisi – i lock-down, gli isolamenti, le quarantene, l’impossibilità di frequentare la scuola in presenza e di svolgere attività sociali, imposti dalla pandemia di SarsCov2, hanno causato disturbi psichici e comportamentali, anche gravi. Adesso stiamo vedendo la fine del tunnel della pandemia, ma restiamo consapevoli di non abbassare la guardia.»

Durante il Congresso sono state affrontate molte delle tematiche e delle problematiche correlate al Sars-Cov 2, ma anche a patologie causate da altri virus, e riguardanti in particolare: sistema nervoso, psiche, vie respiratorie, cute, occhi, apparato gastrointestinale. Particolare interesse è anche dedicato ai problemi dell’alimentazione, dell’immunità, delle vaccinazioni.

Foto: da sinistra Angelo Milazzo presidente regionale, Giuseppe Di Mauro presidente nazionale, Fabrizio Comisi, consigliere regionale.