Serie C/C: Bari-Foggia derby da record, oltre 20mila al San Nicola

Erano 20.432 gli spettatori che hanno assistito al derby pugliese tra Bari e Foggia giocato ieri al ‘San Nicola’. Un dato incredibile alla luce della recente riapertura al 75% degli stadi dopo la pandemia Covid, che mette ancora una volta in evidenza con quanta passione sia seguita la Lega Pro. Gli oltre ventimila spettatori di Bari hanno superato anche le presenze di Juventus-Roma, arrivando al quarto posto per presenze negli stadi di A, B e C nei recenti turni di campionato. Capienze maggiori di Bari si sono registrate solo nelle partite interne di Milan, Lazio e Napoli. “Sono entusiasta di questo dato – ha detto il Presidente di Lega Pro Francesco Ghirelli – Negli stadi siamo tornati a gioire per gli spettacoli regalati dalle partite. Le società di C stanno facendo tantissime iniziative per riavvicinare il pubblico e far tornare la cara abitudine della presenza festosa sugli spalti. Vanno fatti i complimenti al club di Luigi De Laurentis per lo straordinario impegno profuso per fare iniziative, si pensi solo alla presenza nei luoghi di vendita dei biglietti di Luigi e dei calciatori baresi. Dobbiamo continuare a lavorare tutti insieme in questa direzione per far recuperare alle società quanto hanno perso a causa della pandemia. Per questo stiamo chiedendo aiuto anche al Governo”.