Codice giallo: piogge e forti venti

Forti venti di Grecale, accompagnati da locali piogge in Appennino e sui settori meridionali, in arrivo sulla Toscana. I venti, di provenienza nord orientale, tenderanno ad intensificarsi già dalla prossima nottata, con raffiche fino a 60-70 km/h nelle zone di pianura (in particolare quelle poste allo sbocco delle valli) e fino a 70-80 km/h (o localmente superiori) sui rilievi e sulla costa centro-meridionale.

Per questo la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo che interesserà quasi tutto il territorio regionale (ad esclusione di Lunigiana, Garfagnana e versanti dell’appennino esposti a nord) e che rimarrà valido per l’intera giornata di domani, domenica 24 ottobre.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione “Allerta meteo” del sito della Regione Toscana, accessibile da questo indirizzo.