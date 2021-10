Coronavirus in Abruzzo, 23 ottobre: 124 nuovi casi

Coronavirus in Abruzzo. Si riscontrano 124 nuovi casi di positività (di età compresa tra 1 e 101 anni). Sono stati eseguiti 2674 tamponi molecolari e 9658 test antigenici.

Non si rileva nessun decesso. Il numero dei guariti è pari a 78.255, +15 nelle ultime 24 ore. Gli attualmente positivi sono 1.468 in totale, +109 rispetto a ieri; i ricoverati in ospedale in area medica sono 51 in tutto, +5 nelle ultime 24 ore. 6 persone si trovano in terapia intensiva (+1), in 1411 sono in isolamento domiciliare (+103). Si registrano +29 contagi a L’Aquila e provincia, +69 a Chieti e provincia, +10 a Pescara e provincia e +11 a Teramo e provincia. +5 casi sono fuori regione o con residenza in accertamento.