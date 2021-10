Sport invernali, Liris: “impegno Regione per sostegno annuale alla Fisi”

L’assessore regionale al Bilancio, con delega allo Sport e all’impiantistica sportiva Guido Quintino Liris ha dichiarato: “La Regione Abruzzo assicura il proprio sostegno con un contributo economico annuale al comitato regionale della Federazione italiana sport invernali, nel momento in cui il settore è al giro di boa dopo due stagioni funeste a causa dello stop imposto dalla pandemia”.

Liris ha portato i saluti all’8° Festa degli atleti e sci club che la Fisi ha tenuto a Francavilla al Mare (Chieti) assegnando, tra le altre cose, premi e riconoscimenti a una serie di sportivi, tra cui quello in memoria del professor Erminio D’Aristotele.

“Un momento importante per lo sport”, ha sottolineato l’assessore, “per le aree montane e per le stazioni sciistiche, alla vigilia di quella che tutti auspichiamo sia la stagione del rilancio“.

E ancora: “Gli obiettivi a cui dobbiamo lavorare”, ha detto l’assessore, “sono quelli di riunire competizioni nazionali e internazionali in un unico grande evento che potrebbe prendere il nome di Abruzzo ski cup, e realizzare un Trofeo delle due sponde dell’Adriatico che preveda la partecipazione di atleti italiani e dell’area balcanica“.

E infine: “Ringrazio il presidente della Fisi, Angelo Ciminelli, per l’impegno profuso”, ha aggiunto Liris, “e per il ricordo del compianto professor D’Aristotele, attraverso un riconoscimento che unisce meriti scolastici e meriti sportivi”. Ospite d’onore della manifestazione Fisi è stato Antonio Tartaglia, abruzzese di Casalbordino (Chieti), medaglia d’oro nel bon a due alle olimpiadi di Negano del 1998.