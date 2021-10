Biella, Ognissanti: cimiteri con orario esteso

La Città di Biella si prepara per la celebrazione del 1° novembre, giorno di Ognissanti. Sono in totale undici i cimiteri del capoluogo, il cimitero del Centro Urbano e dieci rionali.

Modifiche agli orari

Nella giornata di lunedì 1 novembre osserveranno il seguente orario di apertura: dalle 7,30 alle 17,30. Anche domenica 31 ottobre l’orario sarà 7,30-17,30. Mentre sabato 30 ottobre verrà osservato l’orario 8,30-18,30. Si informa che gli operatori saranno in servizio anche durante le seguenti giornate: sabato 30 ottobre, domenica 31 ottobre e lunedì 1 novembre.

Per ulteriori informazioni a partire dallo scorso anno è stata redatta la Carta dei servizi cimiteriali. Al suo interno è possibile trovare tutte le informazioni legate alla logistica dei campi santi cittadini (orari, contatti, pulizia, come fare manutenzioni alle tombe) e anche tutti i passaggi amministrativi in caso di lutto. Il documento è consultabile cliccando su questo link.

Altri servizi in occasione della festa a Biella

Fino al prossimo 31 dicembre, oltre agli operatori comunali, sono in servizio in tutte le aree cimiteriali della città tre nuovi cantieristi selezionati attraverso il bando “Over 58” della Regione Piemonte. Grazie al loro contributo è stato possibile attuare diversi interventi di manutenzione e sono stati inoltre avviati alcuni piccoli allestimenti floreali in tutti i campi santi.

L’amministrazione coinvolgerà nel fine settimana due pattuglie della Polizia locale per dirigere la viabilità. Si invitano i frequentatori a indossare la mascherina in caso di assembramento.

