Disabilità e auto mutuo aiuto, incontri a Conegliano e Vittorio Veneto

25.10.2021 – La scorsa settimana è stato avviato il progetto “OMNES: tutti insieme!” dell’unità operativa complessa disabilità e non autosufficienza del Distretto Pieve di Soligo. Il progetto ha come obiettivo principale quello di attivare gruppi di Auto Mutuo Aiuto (AMA) in alcuni comuni del territorio prevedendo una serie di azioni affinché divengano argomento centrale per la comunità in generale.

Si sono già svolti alcuni incontri di riflessione a Pieve di Soligo e Susegana, serate di costruzione collettiva nel corso delle quali si è parlato dell’importanza del lavoro in rete, della collaborazione tra pari e di altri concetti che ci sono alla base dell’Auto Mutuo Aiuto.

Mercoledì 27 e giovedì 28 ottobre, sono in programma altri due incontri, rispettivamente a Vittorio Veneto, al Museo della Battaglia, e a Conegliano presso la Sala San Martino (ex Informagiovani). Tutte e due le serate avranno inizio alle ore 20.30 con accesso su prenotazione obbligatoria ed esibizione di green pass.

Gli incontri sono rivolti alle associazioni, ai volontari, ai gruppi formali/informali e alla comunità in generale; rappresentano un’occasione di approfondimento del ruolo di ciascuno nella comunità e soprattutto, nella ricerca di risposte efficaci ai bisogni esistenti sul territorio.

Per partecipare agli incontri è necessario iscriversi compilando il modulo on-line che si trova al seguente link: https://forms.gle/rSBghi18skeMAfPE6 .

Per maggiori informazioni si può contattare l’UOC disabilità e non autosufficienza del Distretto Pieve di Soligo allo 0438 662999; Cell. 3454212357; E-mail: disabiliadulti@aulss2.veneto.it