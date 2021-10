Palermo, arriva l’App per prevenzione allagamenti nei sottopassaggi

Disponibile da oggi, 27 ottobre, negli app store degli smartphone Android e iOS l’applicazione gratuita “Amap Safe“.

L’applicazione permette di monitorare, tramite il semplice uso del proprio cellulare, lo stato, in tempo reale, di eventuali allagamenti nei sottopassaggi palermitani di Corso Calatafimi, Viale Lazio, Via Pitrè, Via Belgio e Via Leonardo da Vinci. L’aggiornamento dell’applicazione avviene ogni 15 minuti.

Screenshot dell’applicazione

Nel caso di situazioni di pericolo, si legge nel comunicato stampa del comune di Palermo, presso i sottopassi si attivano automaticamente anche dei segnalatori luminosi in entrambi i sensi di marcia.

Alessandro Di Martino, amministratore unico di AMAP ha dichiarato: “si tratta di un piccolo contributo di Amap alla sicurezza dei cittadini e soprattutto degli automobilisti. L’azienda effettua una manutenzione ed una pulizia costante di tombini e caditoie lungo tutta la circonvallazione, ma una condizione strutturale di difficoltà legata ai sistemi di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, unita alla sempre maggiore frequenza e violenza di eventi eccezionali, impone a tutti noi di adottare misure di prevenzione, la cui finalità primaria è quella di tutelare la sicurezza dei cittadini.

L’offerta ai cittadini di questa App si inserisce inoltre in un più ampio percorso dell’azienda per l’aumento dei servizi e degli strumenti digitali anche per lo snellimento del rapporto con gli utenti del servizio idrico“.