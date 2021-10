Autostrade, Pezzopane (Pd): “incontro positivo con Mims e sindaci per Pef e pedaggi”

“L’incontro di oggi, al ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili insieme a una delegazione di sindaci di Abruzzo e Lazio per discutere del Piano economico finanziario e dei pedaggi autostradali, è stato molto importante e positivo. Il tavolo che si è aperto per seguire tutti i passaggi che riguardano le autostrade d’Abruzzo è un passaggio molto favorevole”. Lo dichiara la deputata Stefania Pezzopane, capogruppo democratica in commissione Ambiente, della presidenza del Gruppo Pd alla Camera.

“Dopo il primo, decisivo passo, con l’approvazione dei miei emendamenti al decreto infrastrutture, ora occorre fare il secondo con Legge di Bilancio. Il mio emendamento 2.7 blocca gli aumenti dei pedaggi in tutta Italia, per la Strada dei Parchi è necessario anche – così come concordato col governo in sede di approvazione del decreto infrastrutture – di un intervento nella prossima Legge di Bilancio, così come confermato anche oggi dal ministro Giovannini.

I commissari Fiorentino e Gentile hanno fatto il punto sulle loro competenze e delle buone notizie sono arrivate dal commissario Gentile sull’andamento delle gare per gli interventi di manutenzione. Tuttavia, sul Pef è necessario chiarire la volontà del governo per poi procedere speditamente e avviare la procedura di cui oggi è competente il commissario Fiorentino. Oggi in Aula alla Camera, nella dichiarazione di voto finale a nome del Partito democratico al decreto infrastrutture, rimarcherò la rilevanza nazionale delle autostrade abruzzesi, strategiche per l’intero Paese”, conclude Pezzopane.