Inter passa a Empoli, tonfo casalingo della Juventus (Video)

L’Inter batte 2-0 l’Empoli e torna a vincere dopo la sconfitta con la Lazio e il bruciante pareggio con la Juventus, riportandosi a -7 dalla capolista Milan. Al Castellani partono meglio i padroni di casa, ma a passare al 34′ è l’Inter con il migliore in campo, D’Ambrosio, che beffa Vicario di testa. Al 52′ i toscani rimangono in 10′ per l’espulsione di Ricci (fallo su Barella) e Dimarco chiude la contesa al 66′.

Tonfo casalingo della Juventus che perde 2-1 allo Stadium con il Sassuolo, incappando nella terza sconfitta in campionato. I bianconeri vanno sotto al 44′ puniti da uno splendido inserimento di Frattesi, ma la riagguantano nella ripresa con una zuccata di McKennie (76′). Al quinto e ultimo minuto di recupero il crollo: in contropiede Maxime Lopez beffa Perin.