Medicane si allontana, prudenza dal capo protezione civile regionale: “E’ imprevedibile, lasciamo parlare gli esperti”

Continua il maltempo in Sicilia, specie nella parte est dell’isola, nella quale, durante la notte in particolar modo, il ciclone Apollo ha continuato a soffiare. Maggiori disagi sono stati registrati a Catania e Siracusa, dove le piogge sono perdurate per tutta la notte.

Ad ogni modo pare, dai rilevamenti meteorologici, che il Medicane si stia sempre più spostando in direzione sud-est, scendendo verso il mare perdendo di potenza e lasciandosi dietro i disagi e i danni causati in Sicilia

Il Capo del dipartimento regionale della Protezione Civile, Salvo Cocina, però, non si sbilancia più di tanto anche per non dare “false speranze” alla popolazione sulla certezza che il peggio è ormai passato: “lasciamo parlare gli esperti meteorologi per dire se è finita, ha dichiarato, anche perché Medicane è imprevedibile: ieri le previsioni lo davano in allontanamento, poi è ritornato sull’isola“.