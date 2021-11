Meteo: neve copiosa fino a bassa quota

Soffice e bianca, cadrà la neve. Nei prossimi giorni, arriveranno più fronti instabili. Con il calo delle temperature, si determineranno intense nevicate fino a quote basse, come non accadeva da molto tempo.

Nelle prossime ore, l’ulteriore ingresso di aria fredda dal Nord Europa farà crollare lo zero termico a quote piuttosto basse per il periodo. Sulle montagne della Lombardia orientale, del Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia la neve comparirà fin verso i 1600 metri.

Tra mercoledì 3 e giovedì 4 novembre, le nevicate saranno copiose. un nuovo ciclone ricolmo di aria fredda innescherà una nuova fase di maltempo. Secondo i dati a nostra disposizione (aggiornamento ore 16 e 39) i fiocchi dovrebbero scendere fino a 1000/1200 metri di quota, soprattutto sull’alta Lombardia e su tutte le Dolomiti. La neve potrebbe imbiancare località come Livigno (So), Madonna di Campiglio (Tn), Solda (Bz) e Cortina d’Ampezzo (Bl), mostrandosi anche per tutta la giornata di giovedì 4. Entro la fine dell’evento, sulle principali località dell’arco alpino centro-orientale si attendono circa 5/10 centimetri di neve fresca, oltre i 1000 metri di quota.

Sull’Appennini centro-settentrionali avremo nevicate soltanto oltre i 1800/1900 metri, sulle principali vette.