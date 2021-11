Allerta meteo ‘gialla’, dalla protezione civile, sulle province di Roma e Latina

Si preannuncia un altro sabato con pioggia e freddo sul Lazio e soprattutto sulle province di Roma e latina.

La protezione civile ha diramato, infatti, una nuova allerta meteo, con bollettino giallo per criticità idrogeologica, per domani mattina – 6 novembre – e per le successive 12 – 18 ore.

Difficile, quindi, stare all’aperto perché la previsione di precipitazioni anche a carattere di rovescio e temporale.