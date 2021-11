Campobasso-Catania, Baldini su abbondanza scelte: “Va a nostro vantaggio”

Ecco le dichiarazioni dell’allenatore del Catania, Francesco Baldini, durante la conferenza stampa in vista del match di domani pomeriggio alle 15 in trasferta contro il Campobasso.

“Il Campobasso è allenato – ha detto il mister rossazzurro – da un mio ex compagno di squadra, che è Cudini, che come allenatore ha un’identità ben precisa. Abbiamo studiato molto bene questa squadra, una neopromossa che corre tanto, che pressa, che è propositiva. Non ha fatto bene il primo tempo dell’ultima partita a Messina, dove ha incassato due gol, ma ha fatto un ottimo secondo tempo e meritava forse il pareggio. C’è da stare molto attenti e concentrati. Ci rimangono fuori Frisenna, Piccolo e Pinto, mentre gli altri sono tutti abili e arruolati e vediamo chi mandare in campo. Abbiamo tre partite in una settimana e quindi abbiamo bisogno di ragionare su tutto quanto. Affronteremo una partita alla volta”.

Alla nostra domanda riguardante la possibilità di gestire meglio i diversi reparti della squadra data l’abbondanza di uomini in vista di questa partita, il mister ha risposto: “Quello che ho detto ai ragazzi oggi è che mi stanno veramente mettendo in difficoltà. Le varie coppie che possono essere in campo, e cioè Maldonado e Cataldi stanno bene tutti e due, Rosaia e Provenzano stanno anche loro bene, Izco sta benissimo, Sipos con Moro tutti gli allenamenti si contendono il posto. Sugli esterni lo sappiamo, Ercolani sta veramente molto bene quindi mi stanno mettendo in difficoltà sulle scelte. Ma questo va a nostro vantaggio, poi soprattutto perché abbiamo tre partite in una settimana quindi i ragazzi sotto questo punto di vista stanno veramente bene”.

