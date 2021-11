Canone Cosap: attività commerciali esentate dal pagamento per tutto il 2021

La decisione della giunta per tendere una mano alle realtà del territorio.



Il pagamento del Canone patrimoniale di concessione del suolo pubblico per l’intero anno 2021, da parte delle attività commerciali, è stato sospeso. Questa la decisione dell’amministrazione comunale di San Vincenzo, deliberata dalla giunta nei giorni scorsi e finalizzata a tendere una mano alle attività commerciali del territorio. Realtà che vivono in funzione della stagione turistica e che ad oggi hanno già subito danni consistenti causa Covid.



Visto che il Comune può intervenire nei settori di sua competenza per individuare soluzioni che possano garantire un sostegno economico, finalizzate cioè ad agevolare la ripresa delle attività, è stata ravvisata l’opportunità di estendere l’esenzione del pagamento del Canone patrimoniale di concessione del suolo pubblico a tutte le categorie che operano su area pubblica, come da regolamento Cosap in vigore.



A coloro che avessero invece già corrisposto il canone verrà riconosciuto un credito di pari importo, da far valere in occasione di nuove richieste, oppure un rimborso del canone versato.