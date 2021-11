Nuova tournée Latitudini, venerdì 5 novembre il primo spettacolo a Catania, poi due date a Palermo

La Rete di drammaturgia contemporanea, Latitudini, porta nuovamente in Sicilia la ricerca teatrale della Lanera, questa volta con “Guarda come nevica 1. Cuore di cane”, originale messa in scena di Michail Bulgakov, che fa parte di una trilogia di spettacoli dedicati alla Russia. Protagonisti dello spettacolo sono Licia Lanera, che cura anche adattamento e regia e il musicista elettronico Tommaso Qzerty Danisi.

La prima tappa è in programma questa sera, venerdì 5 novembre alle ore 21:00 al Teatro ZO di Catania, mentre gli altri due appuntamenti si terranno al Teatro Spazio Franco di Palermo, sabato 6 e domenica 7 novembre alle ore 21.00.

“Guarda come nevica 1 – si legge nel comunicato stampa giunto presso la nostra redazione – è continua connessione tra esasperazione, eccesso, magico e surreale. Apre uno spaccato su una società malata e sconfitta, in teoria lontana nel tempo e nello spazio ma che tanto assomiglia al nostro oggi; racconta i vizi e le sclerosi della società, è un testo politico, che analizza il sistema e ne smaschera le falle e ne deride le abitudini. Attraverso il grottesco, già presente nel testo originale, e che la Lanera spinge all’estremo nella riscrittura di questo monologo, viene evidenziata la miseria di una società che ha perso la coscienza politica. È dunque dell’oggi che si parla in questo spettacolo, di noi qui nel 2021, del qualunquismo, della deriva delle idee, dell’imbarbarimento o meglio dell’imbastardimento di una comunità.”