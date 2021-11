Il Comune di Lecce ha pubblicato un avviso per acquisire candidature utili alla nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione “Casa Bianca”, in rappresentanza dell’ente. La nomina a componente nel CdA prevede una durata in carica per cinque anni e l’eventuale riconferma senza interruzione per un massimo di due

mandati. La domanda di candidatura o proposta di nomina deve pervenire, con le modalità descritte nel bando, entro le ore 12.00 del 18 novembre 2021. Il bando è disponibile a questo link: https://bit.ly/3o0cvwv