Cosenza-Reggina: il dato dei tifosi amaranto presenti al San Vito

Non ci sarà l’esodo amaranto in casa del Cosenza a causa della tessera del tifoso ed alle restrizioni che hanno impedito ai residenti reggini di poter acquistare un tagliando per la tribuna al San Vito-Marulla. Questa sera circa 321 supporters amaranto saranno comunque presenti a colorare di amaranto il settore ospiti.

Una scelta molto particolare in quanto nei diversi derby al Nord giocati in queste prime giornate non è stata richiesta la tessera del tifoso alle tifoserie.

A sostenere la Reggina ci sarà dunque una ristretta cerchia di tifosi che farà sentire il proprio sostegno anche per i diversi assenti che sosterranno la squadra da Reggio Calabria.

Dove seguire il match

La partita sarà trasmessa questa sera alle 20:30 su DAZN, Helbiz, Sky.