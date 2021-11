Covid, fuori controllo nell’Est Europa. Possibile rischio anche in Italia

I numeri sono drammatici nei paesi con basso tasso di popolazione vaccinata. Bassetti, primario di Malattie infettive avverte: “maggiori controlli da chi arriva anche in bus, Romania possibile pericolo per l’Italia”.

La Russia ha registrato negli ultimi giorni il numero di morti per Covid più alto da inizio pandemia: 1.178 morti.

In Ucraina, il ministero della saluta registra 19.455 nuovi casi di Covid-19 e 700 decessi, in un paese che conta 42 milioni di abitanti. Cattive notizie anche da Bulgaria, Grecia e Romania, le percentuali di cicli vaccinali completati sono molto basse rispetto alla media Europea e l’aumento vertiginoso di casi Covid degli ultimi giorni preoccupa anche l’Italia.

In proposito si è espresso Matteo Bassetti, primario di Malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova: “La situazione in Romania è disperata, me lo dicono i colleghi che lavorano lì. Questa è una situazione che rischia di essere pericolosa anche per l’Italia, le persone che provengono da queste aree devono essere controllate, anche quelli che arrivano attraverso il trasporto su gomma”.