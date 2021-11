Covid, è boom di casi giornalieri di contagio a Latina e provincia: contagi in 19 comuni

E’ boom di contagi giornalieri da coronavirus covid 19 in provincia di Latina. Sono 100 i casi di contagio comunicati nel pomeriggio dalla Asl attraverso il bollettino giornaliero, ed interessano 19 comuni della provincia pontina. Ieri erano stati meno della metà.

Continua l’escalation del virus ad Aprilia, conta altri 25 casi, ma la situazione si è aggravata un po’ su tutto il territorio. Nello specifico ci sono contagi a Bassiano 3, Castelforte 2, Cisterna di Latina 3, Cori 3, Formia 6, Itri 1, Latina 13, Lenola 2, Minturno 4, Pontinia 7, Priverno 8, Sabaudia 2, San Felice Circeo 1, Sermoneta 2, Sezze 6, Sonnino 2, Sperlonga 1 e Terracina 9.

Fortunatamente non vengono segnalate vittime, ma ci sono due nuovi ricoveri. 48 i guariti mentre sono 1.319 le prestazioni vaccinali offerte.

Il dato della provincia di Latina, visto che le altre Asl, visto che tra le 10 Asl della regione, solo la Asl Roma 1 e Roma 2 hanno più casi…

A livello regionale, quindi, su un totale di 39.060 tamponi, si sono registrati 716 nuovi casi, 52 in più rispetto a ieri. Sette i decessi (nessuno in provincia di Latina) mentre 474 sono i ricoverati (26 in più di ieri). Aumentano anche, passando da 57 a 60, le terapie intensive. 416 i guariti. Il rapporto tra tamponi e positivi è all’1,8%. Il rialzo il valore RT a 1.29. In rialzo anche l’incidenza, a 63 casi per 100 mila abitanti.

Nonostante i numeri in crescita, però, l’assessore D’amato ha assicurato che ‘la soglia di rischio è moderato. L’occupazione della rete ospedaliera è sotto controllo.

Sul fronte vaccinale, si deve procedere con la terza dose per coloro, over 60, che hanno ricevuto la seconda da 180 giorni. Dose di richiamo praticamente obbligatoria, invece, per coloro che sono stati vaccinati con Jhonson&Jhonson, a prescindere dall’età trascorsi i 180 giorni, senza aspettare la scadenza del green pass.