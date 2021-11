De Santis (IdV): “Il Cup del sistema sanitario a L’Aquila ed in tutta la Asl è bloccato da due giorni”

Lelio De Santis, capogruppo di Cambiare insieme al consiglio comunale, scrive in una nota: “Sono già due giorni che il Cup presso l’ospedale San Salvatore dell’ Aquila, come quello di tutta la Asl provinciale, è chiuso per guasti al sistema informatico, senza che nessuno si sia nemmeno degnato di avvisare i cittadini. Da ieri, centinaia di persone si recano presso il Cup dell’ Ospedale e si sentono rispondere che il servizio di prenotazione è fuori uso…

Questa disfunzione, non motivata, sta creando tanto disagio alle centinaia di cittadini bisognosi della prenotazione di una prestazione sanitaria, anche urgente, senza che da parte della Asl o del dirigente del servizio sia data la dovuta informazione. Penso che i cittadini Aquilani meritino rispetto e che la politica, che si sbraccia per la nomina del manager o di un direttore, dovrebbe occuparsi di più dei tanti disservizi della sanità pubblica”.