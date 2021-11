Green pass: Catania si mobilita di nuovo

A due settimane di distanza dallo scorso corteo, Catania scende nuovamente in piazza per dire no al green pass. Domani pomeriggio, appuntamento in piazza Roma per una manifestazione che, ci tiene a sottolineare uno dei promotori, Giuseppe Bonanno Conti, sarà rigorosamente apartitica.

Il 15 ottobre scorso, quando è entrato in vigore l’obbligo del green pass per tutte le categorie professionali, la stessa piazza è stata teatro di un’altra manifestazione, organizzata dall’Associazione Arca dell’Alleanza, caratterizzata da dichiarazioni sconvolgenti e da attacchi feroci contro il Premier Draghi.

