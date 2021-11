Indiana Jones 5: trovato morto un membro della troupe

Siamo in Marocco, dove un membro della troupe di Indiana Jones 5 è stato trovato morto. Sono in corso le riprese del nuovo film della saga interpretata da Harrison Ford.

Ha perso la vita il 54enne Nic Cupac, tecnico veterano della macchina da presa. Aveva lavorato anche per ‘Jurassic Park’ ed ‘Harry Potter’. Nella sua camera d’albergo a Fes, il maestro delle immagini sarebbe morto per cause naturali.

La produzione del quinto capitolo della saga di Indiana Jones non ha avuto vita facile: il Coronavirus ha rallentato la produzione. Poi lo stesso Harrison Ford che si è fatto male a una spalla. Come se non bastasse, il Marocco ha proibito i voli dal Regno Unito.

Pochi giorni prima, sul set di ‘Rust’, in New Mexico, come è noto è morta la direttrice della fotografia Alyna Hutchins.

I distinguo tra cinema e vita reale sono sempre più difficili (fonte: Ansa).