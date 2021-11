Maltempo Catania: “Mai più laghi in piazza Alcalà e nel resto della città. Ecco cosa bisogna fare”

Abbiamo incontrato l’ingegnere Tuccio D’Urso in uno dei luoghi simbolo della tragica alluvione che ha colpito il territorio etneo, in piazza Alcalà, quella che si è trasformata in un lago insieme con la vicina storica Pescheria di Catania, a due passi dal Duomo, a ridosso del Porto.

D’Urso dice la sua sulle cause di quel che ha poi provocato il maltempo e suggerisce dettagliate soluzioni affinché si intervenga al più presto per prevenire.

