Marghera, Parco di Catene, domenica si parla di animali domestici

5.11.2021 – Ormai gli animali domestici sono parte integrante le Famiglie mentre per i Single sono dei veri e propri compagni di vita. Ma non tutti conoscono le norme nazionali e regionali che li tutelano (L 189/2004), molti infatti non sanno che i nostri “amici” godono degli stessi nostri diritti.

Domenica 7 novembre alle ore 15.00 presso il Bread & Butter del Parco di Catene sarà l’occasione per formare e informare i cittadini verso un tema che riscontra sempre maggiore sensibilità. Il tema verrà introdotto da Alessandro Pasqualetto (Guardie Ambientali Venezia e Treviso) con contributi di Loretta Boscolo (Rifugio APA Chioggia), Elena Zennaro e Marco Battaggia (FISA Recupero Acquatico). L’incontro rispetta le normative Covid Nazionali per maggiori info contattare telefonicamente o via whatsapp il 3478951956