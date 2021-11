Milano: Corteo no green pass, le disposizioni imposte dal Questore

Nella mattinata di venerdì 5 novembre, dopo ripetuti inviti, si sono presentati in Questura, a Milano, i promotori della manifestazione NO GREEN PASS prevista per domani pomeriggio (sabato 6 novembre) e preannunciata via e-mail mercoledì scorso. “Nonostante le opinabili dichiarazioni dei promotori succedutesi nei giorni scorsi, con toni non in linea con una corretta interlocuzione con le istituzioni – si legge in una nota della Questura -, il paziente lavoro di contemperazione dei diritti e degli interessi svolto dalla Questura aveva portato a ridefinire un percorso plausibile che manteneva il passaggio nei pressi di alcuni punti indicati dai manifestanti, oltre che il transito attraverso piazza Duomo. L’obiettivo era quello di dare alla manifestazione una adeguata visibilità, salvaguardando, allo stesso tempo, gli obiettivi sensibili e mitigando i pesanti disagi che, per 15 sabati consecutivi, hanno afflitto cittadini e commercianti milanesi. Disagi che hanno peraltro provocato numerose prese di posizione da parte di enti, associazioni ed istituzioni. L’ipotesi, proposta ai manifestanti, ha trovato, in linea con i comunicati dei giorni precedenti, la ferma opposizione di questi che hanno palesato, in tal modo, un maggiore interesse alla contrapposizione fine a sé stessa che la ricerca di una ipotesi volta a garantire il diritto di manifestare. L’impossibilità di giungere a un percorso condiviso ha indotto il questore a emettere un provvedimento di prescrizione, imponendo

che, dopo il concentramento in piazza Fontana, l’eventuale iniziativa si svolga dalle ore 17.00 alle ore 21.00, in forma di corteo, ma lungo il seguente itinerario: piazza Fontana, piazza Duomo, via Mazzini, piazza Missori, corso di Porta Romana, viale Caldara, viale Regina Margherita, piazza V Giornate, viale Bianca Maria, corso XXII Marzo, viale Piceno, via dei Mille, viale Abruzzi, piazzale Loreto, corso Buenos Aires sino in piazza Oberdan, dove la manifestazione dovrà concludersi. (Comunicato stampa Questura)