Milano: Nuovo San Siro, sindaco Sala ‘Incontro positivo con società’

“Questo è un via libera che permetterà alle squadre di andare verso il progetto esecutivo, che richiede tempo e investimenti. Dal nostro punto di vista è positivo perché abbiamo condotto le squadre ad accettare l’indice del Pgt che era la cosa che più mi stava più a cuore. Ci sarà anche molto verde. Credo che verrà fuori un nuovo parco da 50mila mq”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine dell’evento ‘Non ci fermiamo – Per i diritti contro, l’odio’, a sostegno del Ddl Zan, in corso di svolgimento a Milano, al teatro Elfo Puccini, commentando l’approvazione da parte della Giunta del pubblico interesse suo nuovo stadio nell’area di San Siro. “A chi è contrario, il mio punto di vista è che se avessimo fatto un muro contro muro con le squadre, le quali erano schierate a favore di un nuovo stadio, probabilmente sarebbero andate a farsi lo stadio da un’altra parte e noi saremmo rimasti con il cerino in mano, dove il cerino è San Siro” ha aggiunto Sala.