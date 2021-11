Milano: Truffa corsi online, Polizia arresta un 35enne

La Polizia di Milano ha arrestato un 35enne ritenuto responsabile di truffe. Le indagini del Commissariato Greco Turro si sono concentrate da mesi sull’uomo che, accreditato sulla piattaforma online “Give me a chance” che fornisce prodotti e servizi incrociando offerte e domande di lavoro, approfittando dello stato di bisogno di chi cercava occupazione, ha truffato decine di persone. Dietro il pagamento di una somma di denaro (dai 90 ai 300 euro), che variava a seconda delle possibilità economiche del truffato di turno, l’uomo prometteva corsi di formazione sulla prevenzione Covid-19 e sulla sicurezza sul lavoro. Proponeva offerte di lavoro come fosse un intermediario di importanti aziende e, una volta raggirata la vittima, chiedeva dei soldi per i corsi di formazione. Le ignare vittime, quando si presentavano nelle sedi indicate dal truffatore, si rendevano conto di essere state ingannate. I gestori della piattaforma hanno accettato in buona fede la sua iscrizione al sito poiché la sua richiesta era stata inoltrata da una parrocchia. Tutti i cittadini truffati sono stati interamente risarciti dalla onlus. Dal 2018 a oggi il 35enne, già indagato per sostituzione di persona, appropriazione indebita e frode informatica, è stato ritenuto responsabile di oltre 30 truffe consumate con lo stesso modus operandi.