Priolo Gargallo, ristrutturazione palazzine via De Gasperi. Falcone: “Investimento di circa 3,8 milioni”

Saranno mandati in gara entro i prossimi tre mesi i lavori di ristrutturazione delle palazzine di via De Gasperi a Priolo Gargallo, nel Siracusano. Ad annunciarlo l’assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone, durante un sopralluogo nel complesso abitativo.

“Il risanamento interno ed esterno degli edifici – dichiara l’assessore – vedrà un investimento della Regione di circa 3,8 milioni di euro, come da progettazione realizzata dall’Iacp. Manterremo così l’impegno a cancellare un emblema di degrado abitativo che è anche salito alla ribalta delle cronache nazionali, superando il tema delle unità che non appartengono più all’Iacp di Siracusa. L’opera rientra nel complessivo piano di recupero dell’edilizia pubblica siciliana che il governo Musumeci ha attuato per invertire la decennale tendenza all’inefficienza delle politiche abitative e al depauperamento del patrimonio infrastrutturale della nostra Regione. Oggi gli Iacp sono di nuovo enti capaci di progettare e attuare la necessaria riqualificazione di case popolari e complessi residenziali di tutte le province della Sicilia”.

Prima del sopralluogo, Falcone è stato ricevuto in municipio dal sindaco Pippo Gianni e da rappresentanti locali, alla presenza della presidente dell’Iacp di Siracusa Mariaelisa Mancarella e del deputato regionale Giorgio Pasqua.

L’assessore ha anche fatto il punto sul piano di housing sociale da quasi 5 milioni di euro che vedrà la luce, sempre a Priolo Gargallo, in via Brancati: “Come da protocollo fra Comune, Regione e Iacp, abbiamo in programma di realizzare 18 unità abitative e un edificio polifunzionale destinato allo sport utilizzando un’area di proprietà dell’Iacp, su cui investiranno sia l’amministrazione locale che quella regionale”.