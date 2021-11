Sestri Ponente, senza alcun motivo sferra un pugno al naso di una ragazza minorenne. Identificato e denunciato

Via Sestri, ieri

Tutti i giorni centinaia di cittadini si riversano in Via Sestri, cuore pulsante dello shopping del ponente cittadino, che sia per un acquisto, per un ricco aperitivo o semplicemente per fare una passeggiata.

E’ esattamente quello che due amiche di diciassette e di venti anni hanno deciso di fare nel tardo pomeriggio lo scorso 30 settembre: uscite per un aperitivo, hanno percorso Via Sestri ma ad un tratto un uomo con uno strano modo di camminare e visibilmente sudato, si è parato di fronte a loro ed inaspettatamente ha tirato un pugno al naso alla 17enne. La ragazza è stata soccorsa da alcuni passanti, mentre l’uomo è fuggito dileguandosi tra la folla.

Il giorno dopo la vittima si è presentata al Commissariato di Sestri Ponente per fare denuncia, ha descritto il suo aggressore e presentato un certificato medico con una prognosi di 10 gg. per un trauma al naso e per una escoriazione nella regione frontale.

Dalle indagini sulle immagini delle telecamere della zona gli investigatori sono risaliti al volto dell’uomo e per diversi giorni hanno svolto un’attività di ricerca ripercorrendo i suoi spostamenti e chiedendo ai negozianti del quartiere, finché finalmente un poliziotto di Sestri lo ha notato in strada, grazie al suo modo di camminare, e lo ha identificato.