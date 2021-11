Straordinario intervento delle forze dell’ordine salva gruppo di 75 migranti con mare forza 4

Un gruppo di migranti in balia delle onde è stato salvato questa notte dal coraggio di un gruppo di volontari che non ha esitato ad entrare in mare per soccorrerli. I 75 migranti erano bloccati a bordo di un’imbarcazione incagliata nel mare di Isola Capo Rizzuto, a pochi metri dalla costa.

Sul posto fondamentale l’apporto degli uomini della Polizia di Stato, Guardia Costiera e Croce Rossa che nonostante il mare forza 4 hanno salvato il gruppo e i quattro bambini presenti.